Претендент на вихід в УПЛ втратив чотирьох гравців, включаючи найкращого бомбардира

Чотири футболісти залишили «Агробізнес», який виступає у Першій лізі. Про це повідомила прес-служба команди з Волочиська на своєму офіційному сайті.

Атакуючий півзахисник Максим Войтіховський, півзахисник Кирило Павлюк, захисник Андрій Богославський та нападник Назар Богомаз продовжать кар'єру в інших клубах.

«Дякую футболістам за сумлінну роботу в нашому колективі і бажаємо успіхів у подальшій футбольній кар'єрі», – повідомили в клубі.

Войтіховський був ключовим гравцем та провів 21 матч у нинішньому сезоні, забивши 12 голів. Максим є найкращим бомбардиром Першої ліги з 11 результативними ударами.

Інші гравці мали менший внесок. Павлюк провів дев'ять ігор без результативних дій. В активі Богославського – десять поєдинків, а Богомаз забив один гол за вісім матчів.

«Агробізнес» наразі посідає п'яту позицію у турнірній таблиці, набравши 33 бали. Команда Олександра Чижевського відстає лише на три пункти від четвертого місця, яке дає право пробитися до плей-оф за вихід в Українську Прем'єр-лігу.