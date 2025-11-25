﻿
Суспiльство

Продукти перед святами: сповільнення цін закінчиться різким ударом по гаманцях

Продукти перед святами: сповільнення цін закінчиться різким ударом по гаманцях

Інфляція в Україні знижується, хоча ціни продовжують зростати. За даними Національного банку, у жовтні інфляція сповільнилася до 10,9% порівняно з майже 16% у травні.

"Це не означає, що ціни знижуються. Це означає, що вони зростають повільніше, ніж раніше. У жовтні інфляція знизилася до 10,9% проти майже 16% у травні – саме такий розвиток подій НБУ і прогнозував", – йдеться у повідомленні регулятора.

У Нацбанку зазначили, що уповільненню зростання цін, зокрема, сприяли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік.

За прогнозом НБУ, позитивна динаміка збережеться і надалі. Регулятор очікує, що наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, а у 2026-му – буде меншою за 7%.

Варто зазначити, що, попри загальне уповільнення інфляції, експерти очікують зростання цін на окремі товари. Як повідомлялось, економіст Олег Пендзин висловив думку, що в Україні очікується зростання цін на продукти перед зимовими святами.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

НБУінфляціяціни
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Співачка Цибульська виправдовується: "Жодної секунди я не забуваю, де я живу..."
Культура 24.11.2025 21:08:20
Співачка Цибульська виправдовується: "Жодної секунди я не забуваю, де я живу..."
Читати
Одесу атакують безпілотники: у місті чути вибухи, у деяких районах зникло світло
Війна 24.11.2025 20:56:41
Одесу атакують безпілотники: у місті чути вибухи, у деяких районах зникло світло
Читати
Трамп і Сі поговорили по телефону: Україна в центрі уваги
Полiтика 24.11.2025 20:31:50
Трамп і Сі поговорили по телефону: Україна в центрі уваги
Читати

Популярнi статтi