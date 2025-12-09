Штрафи за нелегальну рубку різдвяних ялинок зросли втричі

ДП «Ліси України» з кінця листопада реалізувало понад 17 тис. різдвяних ялинок на загальну суму 3,5 млн грн, повідомили у пресслужбі підприємства.

Найбільше дерев продали філії «Центральний лісовий офіс» — 6,9 тис., «Північний лісовий офіс» — 3,7 тис., та «Поліський лісовий офіс» — 3,4 тис.

Середня ціна однієї ялинки становить 202 грн із ПДВ.

Загалом підприємство планує реалізувати близько 140 тис. дерев — на рівні минулорічного сезону.

Роздрібна торгівля організована на понад 300 майданчиках у лісгоспах, на ярмарках і ринках, а інформація про точки продажу доступна на офіційному сайті.

Купити ялинку можна й у форматі передзамовлення через найближче лісництво з оплатою на місці або онлайн.

Ціни майже не змінилися й коливаються від 210 до 250 грн; ялини та ялиці — від 240 до 280 грн.

Найдешевші дерева традиційно продають у лісистих регіонах Півночі та Полісся — від 170 до 180 грн за 1,5-метрову сосну.

Лісництва також пропонують ялинки в контейнерах, їхня ціна стартує від 500 грн.

Для охорони хвойних насаджень сформовано 295 мобільних груп майже з тисячі осіб.

Вони вже провели 385 рейдів, під час яких виявили 34 факти незаконної вирубки та склали 28 протоколів на понад 14 тис. грн.

Штрафи за незаконну рубку в грудні та січні збільшено утричі й можуть сягати десятків тисяч гривень; за значну шкоду передбачена кримінальна відповідальність.