Політика зневаги Трампа щодо Європи загрожує безпеці України

Презирство президента США Дональда Трампа до Європи яскраво проявляється у новій стратегії національної безпеки США, у якій континент описується як регіон, що страждає від «цивілізаційного занепаду». Американський лідер неодноразово називав європейських лідерів «слабкими», що викликало занепокоєння у союзників і заклики прискорити розробку планів забезпечення безпеки континенту без участі США.

Про це в інтерв’ю Politico розповів директор з досліджень Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) Джеремі Шапіро. Він зазначив, що Трамп ділить світ на сильних і слабких, приділяючи увагу першим і ігноруючи друге. За словами експерта, критика Європи посилилася під час другого терміну президента через вплив нових радників, серед яких віцепрезидент Джей Ді Венс.

«Трамп ненавидить слабкість, а лестощі вважає проявом слабкості. Кожна зустріч із європейцями, де вони намагаються його задобрити, підкріплює його уявлення про їхню слабкість і змушує посилювати політичний тиск», — пояснив Шапіро.

Він додав, що навіть після позитивних зустрічей, на яких делегації поверталися з враженням про покращення позицій США щодо України, Трамп часто змінює риторику на протилежну. За його словами, така поведінка адміністрації США стимулює жорсткіший тиск на Європу і опосередковано на Україну.

Експерт підкреслив, що хоча Європа є сильнішою за багатьох інших і має потенціал для спільних дій, наразі він використаний недостатньо. Це може стати сигналом для європейських держав активніше відстоювати власні інтереси у взаємодії із США та підтримці України.

Нагадаємо, Трамп раніше заявляв, що Росія перебуває у більш вигідній переговорній позиції, і порадив президенту України Володимиру Зеленському «опанувати себе». Україна опинилася перед складним вибором: підписати запропонований Трампом мирний план із ризиком втрат територій і гарантій безпеки або продовжувати боротьбу, спираючись на підтримку Європи.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп вимагає від Києва реалістичних рішень.