Амстердам надає Києву 25 млн. євро на енергетику

Нідерланди виділяють Україні 25 млн євро на підтримку енергосистеми України, повідомив голова МЗС країни Давід ван Віл.

Нідерланди надають Україні 25 млн євро на енергетику

Міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Віл у соцмережі Х оголосив про виділення коштів на підтримку енергосистеми України.

Він написав про виділення 25 млн євро на обладнання, аварійні ремонти та закупівлю газу для України. Так, 10 млн євро буде виділено в Енергетичний фонд України, ще 10 млн євро – в Європейський банк реконструкції та розвитку, 5 млн євро – на імпорт газу, повідомив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським голова МЗС Нідерландів.

Крім того, він наголосив, що сильний тиск на РФ є життєво важливими.

Відтак він оголосив, що Нідерланди прийматимуть початкові етапи створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

– Ми повинні забезпечити, щоб військові злочини Росії не залишилися безкарними, – додав глава МЗС Нідерландів.

ForUA нагадує, що у Києві з візитом перебуває глава МЗС Нідерландів Девід ван Віл. Він прибув до столиці з головним посланням про повну підтримку України у боротьбі з російським агресором.