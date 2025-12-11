﻿
Суспiльство

Погода 11 грудня: переважно тепло, але дощитиме

Сьогодні в Україні більшість областей перебуватиме під впливом вологого повітря. Прогнозуються невеликі дощі, тумани та мряка. Переважатиме західний вітер зі швидкістю 7–12 м/с. У більшості регіонів температура повітря становитиме +3-8 градусів, на сході та північному сході — +1-3°C, а на заході країни — +8-11°C.

У Києві та області місцями пройде невеликий дощ. Також очікується рвучкий південно-західний вітер. Температура повітря може досягти +6-8 градусів.

А вже 13-16 грудня температура повітря поступово знизиться вдень до 3 морозу-2 тепла, у нічні години до -1..-5 градусів, на сході України місцями до -7 градусів. У західних областях вдень температура повітря буде невисокою, але залишатиметься все одно вищою нуля, тобто, тут буде найтепліше.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики приголомшили новим прогнозом на зиму.

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україніпогода в Києвіпогода 11 грудня
