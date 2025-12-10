Погода 10 грудня: аномально тепло на заході та мокрий сніг на сході

Сьогодні в Україні очікується хмарна погода з дощами та мокрим снігом. Мокрий сніг йтиме на сході, а також у Сумській та Дніпропетровській областях. У південних, більшості центральних та західних областей, а також у Житомирській та Київській областях пройдуть дощі.

Найвища температура повітря очікується на заході країни - 7-12 градусів тепла. На сході, на Полтавщині, у Дніпрі та області, на Запоріжжі буде холодно, протягом дня від 0 до +3 градусів. На решті території +4-7 градусів.

У Києві - місцями невеликий дощ. Температура повітря + 5-7 градусів.

