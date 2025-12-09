﻿
Суспiльство

Мокрий сніг та дощ накриють майже всю Україну

Сьогодні во всій країні очікується хмарна погода. На сході - невеликий мокрий сніг та дощ. На заході та півночі - помірний дощ. На решті території - без опадів. Вітер - переважно південний, на півдні країни - північно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах - пориви вітру 15-20 м/с, повідомили синоптики.

Температура повітря – від 0 до 5° тепла. на заході та півдні +4-9°.

У Києві та області - дощ. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. У столиці температура повітря становитиме +2-4°, в області – від 0 до 5° тепла.

Як повідомляло раніше ForUa, Україну чекає екстремальна зима - від злив до арктичних морозів.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україніпогода в Києвіпогода 9 грудня
