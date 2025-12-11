Рекордні відключення: сьогодні кияни лише сім годин матимуть світло

Сьогодні столиця працюватиме за розширеними графіками відключень електроенергії. Кияни можуть залишатися без світла до 17 годин протягом доби, повідомила компанія ДТЕК.

Відключення відбуватимуться за шістьма чергами, кожна з яких має два підчерги. Графік на сьогодні виглядає так:

1.1 черга — немає світла: 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–23:30

1.2 черга — 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–23:30

2.1 черга — 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00

2.2 черга — 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00

3.1 черга — 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00

3.2 черга — 02:30–09:30, 13:00–19:00, 23:30–24:00

4.1 черга — 06:00–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00

4.2 черга — 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00

5.1 черга — 00:00–02:30, 09:00–13:00, 16:30–22:00

5.2 черга — 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–20:00

6.1 черга — 07:00–13:00, 16:30–23:30

6.2 черга — 06:00–13:00, 16:30–23:30

У ДТЕК закликали жителів столиці заздалегідь планувати свій день та за можливості зменшити споживання електроенергії у пікові години.

