Смертельна ДТП у Прилуках: Поліцейський автомобіль збив жінку та дитину

У місті Прилуки, що на Чернігівщині, сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля патрульної поліції.

За інформацією Національної поліції, службовий автомобіль Mitsubishi Outlander, рухаючись на виклик з увімкненими проблисковими маячками, здійснив наїзд на жінку та дитину на регульованому пішохідному переході.

На жаль, унаслідок ДТП дитина загинула на місці. Жінка дістала травми.

Керівництво Національної поліції України одразу відреагувало на подію. Ініційовано службове розслідування, а екіпаж, який перебував у автомобілі, відсторонено від виконання службових обов’язків.

Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група. Розслідування смертельної ДТП здійснюватиме Державне бюро розслідувань (ДБР).