﻿
Надзвичайні події

Смертельна ДТП у Прилуках: Поліцейський автомобіль збив жінку та дитину

Смертельна ДТП у Прилуках: Поліцейський автомобіль збив жінку та дитину

У місті Прилуки, що на Чернігівщині, сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля патрульної поліції.

За інформацією Національної поліції, службовий автомобіль Mitsubishi Outlander, рухаючись на виклик з увімкненими проблисковими маячками, здійснив наїзд на жінку та дитину на регульованому пішохідному переході.

На жаль, унаслідок ДТП дитина загинула на місці. Жінка дістала травми.

Керівництво Національної поліції України одразу відреагувало на подію. Ініційовано службове розслідування, а екіпаж, який перебував у автомобілі, відсторонено від виконання службових обов’язків.

Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група. Розслідування смертельної ДТП здійснюватиме Державне бюро розслідувань (ДБР).

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ДТПполіціяприлукисмерть дитини
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Мир для України ближче, ніж будь-коли з початку вторгнення Росії: президент Фінляндії
Головне 10.12.2025 08:53:33
Мир для України ближче, ніж будь-коли з початку вторгнення Росії: президент Фінляндії
Читати
Удари РФ по містах спричинили рекордну кількість цивільних жертв — ООН
Головне 10.12.2025 08:14:15
Удари РФ по містах спричинили рекордну кількість цивільних жертв — ООН
Читати
Місяці замість тижнів: мирний план США для України буксує
Головне 10.12.2025 07:54:59
Місяці замість тижнів: мирний план США для України буксує
Читати

Популярнi статтi