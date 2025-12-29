﻿
Надзвичайні події

ДТП за участи Ентоні Джошуа в Нігерії призвела до загибелі людей

Ентоні Джошуа потрапив у смертельну ДТП у Нігерії: двоє людей загинули, боксер травмований.

За даними поліції, Джошуа перебував на задньому сидінні під час невдалого обгону. Водій не впорався з керуванням, що призвело до удару в припарковану фуру. Очевидці опублікували кадри, де напівроздягнений боксер сидить серед розбитого скла в уламках машини.

Лікарі оцінюють його травми як легкі та запевняють, що загрози життю немає. Наразі Ентоні перебуває під наглядом фахівців у місцевій лікарні.

Правоохоронці вже розпочали розслідування обставин інциденту на одній із найнебезпечніших доріг країни. Родичі спортсмена шоковані подією, адже чекали на нього вдома до новорічних свят.

Варто зазначити, що лише десять днів тому Джошуа здобув гучну перемогу над блогером Джейком Полом. Ця поїздка до Нігерії мала стати частиною його святкового відпочинку після успішного бою.

 Автор: Богдан Моримух

