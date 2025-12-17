Парламент зобовʼязав міністрів звітувати про роботу

Верховна Рада України ухвалила закон, який суттєво змінює процедуру відставки членів Кабінету Міністрів. Відтепер кожен урядовець при розгляді питання про його звільнення зобов’язаний особисто бути присутнім на засіданнях та звітувати про свою діяльність.

Нові правила звітування

Згідно з ухваленим документом, процедура звільнення члена Кабміну тепер включає кілька обов'язкових етапів. По-перше, письмовий звіт про виконану роботу стає невід’ємною частиною подання заяви про відставку. Без такого звіту документ не вважатиметься поданим належним чином.

По-друге, міністр має особисто представити результати своєї діяльності на засіданні профільного комітету Верховної Ради. Після цього аналогічний звіт має бути виголошений безпосередньо на пленарному засіданні Парламенту під час розгляду кадрового питання.

Мета законодавчих змін

Впровадження таких норм покликане підвищити політичну відповідальність членів уряду перед законодавчим органом та суспільством. Це дозволить депутатам та громадянам отримати повну інформацію про результати роботи міністерства, стан справ у галузі та причини припинення повноважень посадовця.

Раніше процедура звільнення часто відбувалася без фізичної присутності міністрів у сесійній залі, що обмежувало можливість народних депутатів поставити уточнювальні запитання щодо підсумків їхньої діяльності.