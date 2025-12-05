У держбюджеті на 2026 рік не передбачене підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців

У державному бюджеті на 2026 рік не передбачене зростання зарплат військовослужбовців, проте уряд планує запровадити покращені умови для контрактної служби.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами міністра, у проєкті бюджету на наступний рік не передбачено підвищення розмірів грошового забезпечення для військових.

– Ми передбачаємо запровадження нової форми, контрактної, яка буде містити покращені умови для всіх військовослужбовців, зокрема для діючих військовослужбовців буде змога підписувати контракти за новою формою, отримувати по них більше коштів, – розповів Шмигаль.

3 грудня Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. Документ у другому читанні та в цілому підтримали 257 народних депутатів.

Очікується, що найближчим часом закон передадуть на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Перед другим читанням Держбюджет-2026 зберіг основні пріоритети, закладені під час подання урядового проєкту.

Доходи визначено на рівні 2 трлн 918 млрд грн, видатки становлять 4 трлн 781 млрд грн. Дефіцит бюджету збільшили майже на 6 млрд грн – до 1,9 трлн, що відповідає 18,5% ВВП.

На сектор безпеки та оборони на 2026 рік передбачено 2 трлн 806 млрд грн (27,2% ВВП). Із них:

2 трлн 495 млрд грн – загальний фонд;

281 млрд грн – спеціальний фонд;

30 млрд грн – державні гарантії.

На зарплатне забезпечення військових уряд заклав 1 трлн 273 млрд грн, а на озброєння та військову техніку – 709 млрд грн.

Глава уряду Юлія Свириденко наголосила, що Україна спрямовує 100% власних доходів на Сили оборони.

Йдеться про грошове забезпечення військових, підтримку їхніх родин, зміцнення протиповітряної оборони та розвиток вітчизняного оборонного виробництва, включно з розробкою дронів.