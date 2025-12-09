Галопом по Європі: що демонструє і вуалює закордонне турне Зеленського

Буксуючи у питанні призначення нового очільника Офісу президента (ОП), Володимир Зеленський натомість демонструє неабияку активність на геополітичній арені. Напередодні глава держави відвідав Великобританію та Брюссель, які, між тим не стали фінішною точкою його вояжу. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

У понеділок, 8 грудня, Володимир Зеленський провів у Лондоні переговори, які, за його словами, мають консолідувати спільну європейсько-українську позицію щодо досягнення миру. В ході офіційного візиту нинішній господар Банкової провів зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Зустріч у форматі E3 (Британія, Франція і Німеччина) плюс Україна тривала приблизно півтори години. По закінченню перемовин Емманюель Макрон заявив, що Україна та Європа тепер «мають багато карт» у мирно-дипломатичному треку, а Фрідріх Мерц - що «скептично ставиться» до деяких пропозицій США у мирному процесі і що доля України - це доля Європи. «Ми тут, щоб з’ясувати, як посилити наші зусилля. Ніхто не повинен мати сумнівів: наша підтримка не похитнеться», - написав пан Мерц в своєму офіційному X після зустрічі.

Дещо згодом Зеленський і Стармер провели розмову тет-а-тет, а після цього пройшли переговори у розширеному форматі - «коаліції рішучих»: до лідерів Британії, Франції, Німеччини та України по відеозв’язку долучилося керівництво ЄС, європейських країн та НАТО.

За словами Володимира Зеленського, в рамках лондонського дипломатичного марафону було обговорено «нашу спільну дипломатичну роботу з американською стороною». «Узгодили спільну позицію стосовно важливості гарантій безпеки, реконструкції та наступні кроки. Знов таки, підкреслю, головне – на що партнери будуть готові у разі повторної агресії Росії. Поки що на цей відповіді я ще не отримав», - зазначив чинний гарант української Конституції, додавши при цьому, що «найсильніші гарантії безпеки, які ми можемо отримати – це від США», якщо вони будуть юридично зобов’язуючими.

Крім того, Зеленський повідомив, що окремо у Лондоні «поспілкувалися про подальшу оборонну підтримку України». Зі слів президента, у 2026 році на закупівлю зброї потрібно $15 млрд по програмі PURL, у межах якої союзники фінансують закупівлю американської зброї для України. Також він наголосив, що доступ до програми PURL не зможе замінити гарантії безпеки від США: «Треба боротися за Сполучені Штати Америки, щоб вони продовжили допомагати, продовжили підтримувати, продовжили тиск на Росію».

Надвечір понеділка - одразу після завершення робочої програми у британській столиці, Зеленський вирушив до Брюсселя на зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також лідерами ЄС. Після Брюсселя глава держави відвідав Рим.

Тим часом неабиякі інформаційні пристрасті вирують довкола питання мирного врегулювання. Так, анонімний український високопосадовець розповів агентству AFP про значний тиск з боку США, які схиляють Україну до ухвалення угоди, яка, за їхнім задумом, має припинити розв’язану РФ війну. Співрозмовник агентства зазначив, що територіальне питання залишається «найпроблемнішим» у переговорах про припинення війни. Згодом Володимир Зеленський підтвердив, що учасники переговорів щодо мирної ініціативи США, як і раніше, не можуть дійти згоди щодо територіального питання. Крім того, за його словами, подальшого обговорення вимагає і питання гарантій безпеки для України.

За даними Politico, Сполучені Штати наполягають, що Україна у рамках «миру» має без бою вийти з Донеччини. При цьому, за словами співрозмовника AFP, США тиснуть на Україну, намагаючись домогтись підписання угоди якнайшвидше. Публічно ж Дональд Трамп заявив лише, що Росія нібито погодилась на «мирний план», тоді як президент України «навіть не читав його». Між тим голова комітету Верховної Ради із закордонних справ Олександр Мережко, який представляє провладну фракцію «Слуга народу», заперечив президенту США. Нардеп зазначив, що «м’яко кажучи, здивований» заявами очільника Білого дому, оскільки знає, що Зеленський «дуже обережний». Він (глава держави – Ред.) читає всі документи, особливо такі важливі та значущі, як ця мирна пропозиція президента Трампа, і я абсолютно впевнений, що він ознайомився з цим планом і прочитав його», - акцентував парламентар. Сам Зеленський, попри те, що під час свого європейського турне неодноразово виходив до преси з різноплановими заявами, закиди з боку господаря Овального кабінету не коментував.

Натомість, говорячи зокрема й про «територіальну» сторону мирно-перемовної медалі політолог Вадим Денисенко констатує наступне: «Головна ціль переговорів для росіян не території. Головна ціль - повернення Росії в гру. А головна ціль США – мир за будь-яку ціну і гроші. Головне, що ми маємо зрозуміти – з появою Кушнера (зять Трампа- Ред.) відбулася зміна переговорної стратегії. США розділили наші переговори всього на дві частини. Умовні 28 пунктів Віткоффа та Дмитрієва розділені на 27 і 1. Спочатку американці домовляються з росіянами про все, а потім, вважають, що зможуть дотиснути нас з територіями. Це кардинальна зміна підходу. І кардинальне зменшення ролі України в переговорах, при повному ігноруванні ЄС. І, мабуть, ми маємо ще одну проблему: росіяни наближаються до того, щоб розділити переговори про Україну та переговори Росія-США. Це один з головних викликів на які немає відповіді. Щодо Європи, то вона хоче просто безпекових гарантій. І їх їм дадуть».