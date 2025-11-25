Дослідники з'ясували, як подовжити життя чоловіків

Вчені з Університету Гонконгу та Університету Джорджії виявили неочікуваний зв'язок між підвищеним рівнем амінокислоти тирозину та значним скороченням тривалості життя у чоловіків. Результати дослідження, опубліковані в журналі «Aging», вказують на потенційний новий підхід до продовження життя.

Команда дослідників проаналізувала дані понад 270 000 учасників британського біобанку, порівнюючи рівні фенілаланіну та тирозину в крові із загальною смертністю та очікуваною тривалістю життя.

Ключові висновки:

Тирозин продемонстрував стійкий та потенційно причинно-наслідковий зв'язок зі скороченням тривалості життя у чоловіків.

У жінок такого зв'язку не виявлено.

Вищі середні рівні тирозину у чоловіків можуть частково пояснювати відомі гендерно-специфічні відмінності в тривалості життя.

Амінокислота фенілаланін не мала суттєвого впливу на тривалість життя.

Тирозин є важливим будівельним блоком нейромедіаторів, таких як дофамін, які регулюють настрій та когнітивні функції, і тому був у центрі уваги досліджень старіння.

Підхід до продовження життя

Хоча точні механізми впливу тирозину на тривалість життя залишаються не до кінця зрозумілими, результати дослідження вже вказують на практичний напрямок. Дослідники припускають, що цілеспрямоване зниження рівня тирозину, наприклад, через зміни в раціоні харчування з обмеженням білка, може сприяти подовженню тривалості життя чоловіків, особливо тих, хто має підвищений рівень цієї амінокислоти.

Це відкриття також закликає до обережності щодо довгострокового впливу харчових добавок, що містять тирозин, які часто приймають для покращення функції мозку чи боротьби з втомою.

Дослідницька група наголошує на необхідності подальших досліджень для вивчення впливу тирозину та визначення безпечних методів його зниження за допомогою дієти та способу життя. На даний момент дані свідчать про те, що для чоловіків, які прагнуть подовжити життя, може бути корисно переглянути споживання білкових продуктів.