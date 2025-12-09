У Токіо спростували відмову від пропозиції ЄС щодо заморожених активів РФ для України

У Міністерстві фінансів Японії спростувало інформацію про те, що Токіо нібито відхилило пропозицію Євросоюзу про конфіскацію заморожених російських активів.

Як пише Reuters, заступник міністра фінансів Японії з міжнародних справ Ацусі Мімура наголосив, що це абсолютна брехня.

За його словами Японія завжди діяла в інтересах України, виходячи зі своїх державних інтересів. Як зазначив Мімура, його країна одного разу може зіткнутися з аналогічною ситуацією в Східній Азії.

Як спочатку повідомляли ЗМІ, під час зустрічі міністрів фінансів Великої сімки (G7) у понеділок, 8 грудня, офіційне Токіо нібито відкинуло прохання Брюсселя запровадити плани щодо передання Україні грошей від російських суверенних активів, що зберігаються в бельгійському банку Euroclear.

За інформацією дипломатичних джерел, Японія тоді нібито дала зрозуміти, що не може використовувати близько $30 млрд заморожених активів РФ, що зберігаються на її території, для надання позики Україні.

Єврокомісія хоче, щоб країни ЄС узгодили використання близько €210 млрд російських заморожених активів до саміту 18 грудня. Бельгія проти того, щоб чіпати російські гроші, бо побоюється, що саме їй у підсумку доведеться повернути всю суму. Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер хоче, щоб саме союзники з Великої сімки приєдналися до цього плану ЄС, адже це зменшить ризик того, що Москва вживе заходів у відповідь виключно проти Бельгії.

Однак повідомлялося, що США та Японія нібито відмовилися приєднатися до плану Брюсселя.

Під час зустрічі G7 Америка заявила, що скоротить підтримку Україні після виплати останніх траншів кредиту G7, про який домовилася адміністрація попереднього президента Джозефа Байдена в 2024 році, повідомило джерело.

Україна у 2026 році стикнеться з дефіцитом бюджету в розмірі €71,7 млрд і з квітня буде змушена скорочувати державні видатки.

– Ми продовжимо співпрацювати з метою розробки широкого спектру варіантів фінансування для підтримки України, зокрема потенційного використання повної вартості російських суверенних активів, заморожених у наших юрисдикціях, до виплати Росією репарацій, – наголосили міністри фінансів країн G7 у спільній заяві.

Раніше ForUA повідомляв, що міністерка фінансів Японії Сацукі Катаяма нібито виступила проти використання російських активів через юридичні проблеми.

За інформацією ЗМІ, кілька дипломатів заявили, що позиція Японії пов’язана із позицією Штатів щодо використання російських активів для України. Причина у тому, що Токіо нібито не хоче ігнорувати свого важливого союзника.