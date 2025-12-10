Польща хоче обміняти старі МіГ-29 на українські технології

Польща продовжує переговори з Україною щодо можливої передачі винищувачів МіГ-29, які наблизилися до граничного терміну експлуатації. В обмін Варшава зацікавлена в отриманні доступу до окремих українських технологій у сфері безпілотників та ракетного озброєння.

У польському Генштабі зазначили, що потенційна передача літаків пов’язана з вичерпанням їхніх цільових експлуатаційних ресурсів і відсутністю перспектив подальшої модернізації в складі Війська Польського. «Остаточне рішення ще не ухвалене», — наголошується в повідомленні.

Також у Генштабі ЗС Польщі підкреслили, що передача МіГ-29 розглядається в межах політики НАТО щодо підтримки України та посилення безпеки східного флангу Альянсу. Завдання, які нині виконують МіГ-29, у майбутньому покладатимуться на літаки F-16 та FA-50.

Крім того, у Варшаві підтвердили переговори з Києвом щодо компенсаційного співробітництва. «У зв’язку з передачею літаків тривають переговори з Україною про надання Польщі окремих технологій у сфері безпілотників і ракет. Мета — не лише компенсація втрати обладнання, а насамперед придбання та спільний розвиток нових оборонних і промислових компетенцій», — зазначили у Генштабі.

