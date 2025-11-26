У Варшаві визначили міста, яким найбільше загрожує напад армії РФ

У Польщі визначили міста, яким загрожує найбільший ризик військової та гібридної загрози з боку Росії. Про це йдеться у матеріалі польського видання Wyborcza.

Як зазначається, ризики для польських міст розрахували аналітики з Bank Gospodarstwa Krajowego. Також було досліджено стійкість міст у питанні рівня підготовки органів влади до відповідних ситуацій та здатності відновлюватися у післякризовий період.

Загрози оцінили за 90-бальною шкалою, стійкість — за 60-бальною. З огляду на результати дослідження, найбільше загрожує напад армії РФ Варшаві, далі йдуть міста з ключовою інфраструктурою та ті, що наближені до східного кордону:

Варшава — військова загроза 85 балів/стійкість 51 бал;

Гданськ — 70/45 балів;

Ельблонґ — 53/32 бали;

Гдиня — 51/38 балів;

Білосток — 51/36 балів;

Плоцк — 49/46 балів;

Вроцлав — 37/44 бали;

Краків — 49/44 бали.

Як повідомили аналітики, результати оцінки столиці Польщі вказують на те, що влада усвідомлює, на що очікувати в разі війни, і готується до можливої кризи.

На думку дослідників, більшість польських міст добре підготовлені до викликів.

Останнім у списку є Валбжих на південному заході Польщі, адже військова загроза дорівнює 3 балам, а стійкість — 19-ти.

ForUA нагадує, що Польща посилює охорону критичної залізничної інфраструктури на сході країни та залучає до цього Війська територіальної оборони. Таке рішення ухвалили після диверсії на залізничній лінії поблизу Любліна.

Нагадаємо, раніше Міністерство національної оборони Польщі повідомило про початок загальної військової підготовки населення країни. Міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш зазначив, що в рамках програми 20 тис. громадян мають пройти вишкіл до кінця 2025 року, а до 2026 року кількість таких громадян зросте до 400 тисяч.