Погода 8 грудня: подекуди дощ та поривчастий вітер

Сьогодні в Україні очікується хмарна погода. Без істотних опадів, лише на півдні країни та місцями в центральних областях йтиме невеликий дощ. Вітер - південно-східний, східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині - місцями пориви 15-20 м/с, повідомили синоптики.

Температура повітря 0-5° тепла. На Закарпатті та півдні +4-9°.

У Києві та області – хмарно, без істотних опадів. Вітер - південно-східний, східний 5-10 м/с.

У столиці температура повітря становитиме 2-4° тепла, в області - 0-5° тепла.

