﻿
Полiтика

"Джокер у колоді": Зеленський увійшов до списку 28 найвпливовіших людей Європи за версією Politico

"Джокер у колоді": Зеленський увійшов до списку 28 найвпливовіших людей Європи за версією Politico

Президент України Володимир Зеленський увійшов до списку 28 найвпливовіших людей Європи за версією Politico.

Як йдеться у рейтингу Politico, Володимир Зеленський посів 14 місце у переліку людей, які мають найбільший вплив.

Видання назвало Зеленського "джокером у колоді", пригадавши його суперечку із президентом США Дональдом Трампом у лютому, яка, вважають у рейтингу, була руйнівною.

– Мало хто вірив, що відносини можна відновити. Але, до честі українського лідера, це сталося, – йдеться у повідомленні.

У матеріалі зазначено, що наразі Зеленському необхідно укласти мирну угоду, яка не відправить його одразу в лапи російського диктатора Володимира Путіна.

У повідомленні йдеться, що президент України звик грати в обороні, однак йому знадобляться всі навички адаптації, щоб пережити наступний період.

Рейтинг очолив президент США Дональд Трамп, а до першої п’ятірки увійшли прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, лідерка французької партії Національне об’єднання Марін Ле Пен та російський диктатор Володимир Путін.

Далі у рейтингу згадуються;

  • британський політик і очільник Reform UK Найджел Фарадж;
  • президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
  • генеральний секретар НАТО Марк Рютте;
  • прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні;
  • прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер;
  • німецький політик і депутат Європейського парламенту від партії Християнсько-соціальний союз Манфред Вебер;
  • прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан;
  • президент Фінляндії Александр Стубб;
  • французький економіст Габріель Зюкман;
  • віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас;
  • виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з чистого, справедливого та конкурентоспроможного переходу Тереза Рібера;
  • президент Франції Еммануель Макрон;
  • колишній очільник Європейського центрального банку, експрем’єр-міністр Італії Маріо Драгі;
  • чеський політик, лідер-засновник політичної партії ANO Андрей Бабіш;
  • верховний командувач союзних сил у Європі, американський генерал Алексус Гринкевич;
  • президент Польщі Кароль Навроцький;
  • лідерка Лівих у Німеччині Гайді Райхіннек;
  • генеральний директор Unicredit Андреа Орсель;
  • французька юристка, депутатка Європарламенту Ріма Хассан;
  • нідерландський політик Роб Єттен;
  • президент ФІФА Джанні Інфантіно.

За версією Politico, у 2022 році президент України Зеленський став найвпливовішою персоною в Європі, посівши перше місце у рейтингу.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир Зеленськийрейтинг найвпливовіших людей Європирейтинг Politico
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Понтифік і Зеленський обговорили війну, дипломатію та повернення викрадених дітей
Полiтика 09.12.2025 15:33:29
Понтифік і Зеленський обговорили війну, дипломатію та повернення викрадених дітей
Читати
Різкий розворот у зовнішній політиці США: пріоритет економіці та Західній півкулі
Полiтика 09.12.2025 15:19:38
Різкий розворот у зовнішній політиці США: пріоритет економіці та Західній півкулі
Читати
Трамп вимагає виборів в Україні під час війни та звинувачує Київ у «нестачі демократії»
Полiтика 09.12.2025 15:00:01
Трамп вимагає виборів в Україні під час війни та звинувачує Київ у «нестачі демократії»
Читати

Популярнi статтi