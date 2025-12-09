"Джокер у колоді": Зеленський увійшов до списку 28 найвпливовіших людей Європи за версією Politico

Президент України Володимир Зеленський увійшов до списку 28 найвпливовіших людей Європи за версією Politico.
Як йдеться у рейтингу Politico, Володимир Зеленський посів 14 місце у переліку людей, які мають найбільший вплив.
Видання назвало Зеленського "джокером у колоді", пригадавши його суперечку із президентом США Дональдом Трампом у лютому, яка, вважають у рейтингу, була руйнівною.
– Мало хто вірив, що відносини можна відновити. Але, до честі українського лідера, це сталося, – йдеться у повідомленні.
У матеріалі зазначено, що наразі Зеленському необхідно укласти мирну угоду, яка не відправить його одразу в лапи російського диктатора Володимира Путіна.
У повідомленні йдеться, що президент України звик грати в обороні, однак йому знадобляться всі навички адаптації, щоб пережити наступний період.
Рейтинг очолив президент США Дональд Трамп, а до першої п’ятірки увійшли прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, лідерка французької партії Національне об’єднання Марін Ле Пен та російський диктатор Володимир Путін.
Далі у рейтингу згадуються;
- британський політик і очільник Reform UK Найджел Фарадж;
- президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
- генеральний секретар НАТО Марк Рютте;
- прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні;
- прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер;
- німецький політик і депутат Європейського парламенту від партії Християнсько-соціальний союз Манфред Вебер;
- прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан;
- президент Фінляндії Александр Стубб;
- французький економіст Габріель Зюкман;
- віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас;
- виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з чистого, справедливого та конкурентоспроможного переходу Тереза Рібера;
- президент Франції Еммануель Макрон;
- колишній очільник Європейського центрального банку, експрем’єр-міністр Італії Маріо Драгі;
- чеський політик, лідер-засновник політичної партії ANO Андрей Бабіш;
- верховний командувач союзних сил у Європі, американський генерал Алексус Гринкевич;
- президент Польщі Кароль Навроцький;
- лідерка Лівих у Німеччині Гайді Райхіннек;
- генеральний директор Unicredit Андреа Орсель;
- французька юристка, депутатка Європарламенту Ріма Хассан;
- нідерландський політик Роб Єттен;
- президент ФІФА Джанні Інфантіно.
За версією Politico, у 2022 році президент України Зеленський став найвпливовішою персоною в Європі, посівши перше місце у рейтингу.Автор: Сергій Ваха