ЮНЕСКО надала посилений захист ще 19 українським культурним об'єктам

ЮНЕСКО розширила Міжнародний список культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом, додавши до нього 19 нових об'єктів з України. Таким чином, загальна кількість українських пам'яток, що мають найвищий рівень охорони, передбачений Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року, сягнула 46.

Про це повідомила Міністерка культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна.

Серед нововключених до списку об'єктів — Кирилівська церква у Києві, визначна пам'ятка архітектури та історії XII століття.

Також посилений захист отримали:

Аккерманська фортеця у Білгород-Дністровському

Успенський собор у Харкові

Борисоглібський собор у Чернігові

Харківський академічний український драмтеатр ім. Т. Шевченка

Будівля Кірхи (Церква Святого Павла) в Одесі

Садиба Л.Є. Кеніга у Тростянці

Мовчанський монастир у Путивлі

Покровська церква у Харкові

Приморські сходи в Одесі

Воскресенська церква у Сумах

Спасо-Преображенський собор у Сумах

Троїцький собор у Сумах

Городище літописного міста Іскоростень у Коростені

Археологічний комплекс "Острів Байда" у Запоріжжі

Одеський музей західного і східного мистецтва

Одеський національний художній музей

Одеська національна наукова бібліотека

Музей мистецтв Прикарпаття в Івано-Франківську

Посилений захист ЮНЕСКО є найвищим міжнародним статусом охорони. Його надають об'єктам, які:

Мають виняткову цінність для людства. Офіційно захищені державою. Не використовуються для військових цілей.

Будь-яка атака на об'єкти з цим статусом розцінюється як серйозний міжнародний злочин. Включення нових пам'яток під посилений захист підкреслює їхню світову значущість та необхідність збереження української культурної спадщини.