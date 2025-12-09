Нова небезпечна крилата ракету Narwhal може бути випробувана на фронті як частина екосистеми

Чеська компанія LPP розробила нову крилату ракету Narwhal, й зараз вона проходить випробування. Завершальним же етапом випробувань має стати передача їх до України, для перевірки у бойових умовах проти рашистів.

Планується, що перше бойове застосування має відбутися у січні-лютому 2026 року. Після цього вже у березні планується розгортання серійного виробництва в Чехії. Про це повідомляє видання Aktualne.

Від Defense Express додамо про характеристики та можливості цієї крилатої ракети. Так, Narwhal здатна завдавати ударів на дальність до 680 км, цього цілком вистачить для ударів по Москві та базі стратегічних бомбардувальників Енгельс.

До своєї цілі вона прямує на максимальній швидкості до 750 км/год. При цьому, на таку відстань вона здатна доставити 120-кілограмову бойову частину. Цього буде цілком достатньо для ураження широкого спектра цілей, адже, наприклад у "Шахеда" бойова частина 50-90 кг, залежно від варіанту.

Одним з найважливіших показників є навігація та наведення. Тут крім стандартного GPS та ймовірно інерційної системи, наявна ще й візуальна навігація, власного виробництва компанії. Завдяки їй Narwhal здатний діяти навіть в умовах відсутності GPS через активну роботу систем радіоелектронної боротьби.

Розмірами Narwhal 4 метри в довжину та 2,6 метра у ширину, а загальна маса 260 кг. Її запуск може відбуватись декількома способами: катапультою, зі злітно-посадкової смуги чи дороги на візку, а також за допомогою твердопаливного ракетного прискорювача.

Якщо порівнювати Narwhal з іншими подібними крилатими ракетами, то варто його порівняти з Barracuda 500M, яка віднедавна має й спеціальну антиросійську версію, з вдвічі більшою бойовою частиною. Але, навіть так за більшістю своїми характеристиками, Barracuda значно програє Narwhal, зокрема по масі бойової частини (45-85 кг), системам наведення та частково дальності (ймовірно 500 та 900 км залежно від маси БЧ).

Хоча основана перевага Barracuda 500M - це її вартість, яка становить всього 216,5 тисяч доларів, коли для Narwhal вона досі не оголошена, але навряд чи буде такою самою, або меншою.

Що цікаво, співвласник компанії LPP - Радім Петраш у тій самій публікації видання Aktualne розповів, що Narwhal мав бути частиною цілої безпілотної екосистеми, й атака із його застосуванням могла б виглядати так: "Ми відправимо десять або двадцять наших основних 40-кілограмових дронів, які перевантажать протиповітряну оборону ворога. У той самий момент над ними швидко пролетять два Narwhal, а над ними ще пара тих невидимих".

40-кілограмовий дрон про який схоже йдеться, це MTS. Він має дальність до 650 км, несе до 12 кг корисного навантаження, має максимальну швидкість до 230 км/год, й обладнаний такими самими системами навігації що й Narwhal.

Стелс-безпілотником є Nightray Stealth, він летить на дальність до 400 км, має швидкість 500 км/год, несе до 30 кг корисного навантаження, й має таку саму систему навігації, що й попередні.

Тому враховуючи, що Narwhal є частиною екосистеми, можна припустити, що разом з ним до ЗСУ також можуть надійти й Nightray Stealth та MTS, щоб випробувати дієвість концепції у бойових умовах.