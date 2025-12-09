Трамп про Україну, Європу, шахрая Байдена, Росію, Крим та перемогу: головні тези інтерв'ю

Президент США Дональд Трамп у великому інтерв’ю для Politico різко висловився про Україну, Європу та перебіг війни, назвавши Росію "сильнішою" та знову натякнувши на необхідність "угоди" з Кремлем.

Росія у сильнішій позиції

Трамп заявив, що Росія "очевидно, перебуває в сильнішій позиції, ніж Україна". Він повторив свою тезу, що російсько-українська війна "не сталася б", якби він був президентом США, і додав, що без нього "це могло б перерости в Третю світову війну".

"Ну, тут немає жодних сумнівів. Це – Росія. Це набагато більша країна", – сказав Трамп, відповідаючи на питання про переговорну позицію.

Він назвав війну росії проти України "великою проблемою для Європи", яка "погано з цим справляється": "Я думаю, що у вас була б набагато більша проблема, ніж зараз, але зараз це велика проблема".

Зеленський не прочитав мирний план

Трамп заявив, що президент України нібито ще не ознайомився з оновленою пропозицією щодо мирних домовленостей.

За його словами, станом на вчора Зеленський "не читав документ, хоча його команда та ключові радники високо оцінили пропозицію".

"Було б добре, якби Зеленський знайшов час, щоб її прочитати", – додав він, зазначивши, що, можливо, Зеленський уже зробив це вночі.

В Україні час провести вибори

За його словами, нині в Україні настав "важливий час для проведення виборів". Він вважає, що Київ "використовує війну, щоб не проводити вибори": "Але я думаю, що український народ мав би, знаєте, мати такий вибір. І, можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто переміг би, але у них давно не було виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія".

Зеленському доведеться піти на угоду

Трамп відреагував на заяву свого сина про можливий вихід з мирних переговорів, якщо Україна не укладе мир із Росією: "Ні, це не правильно. Але й не зовсім неправильно".

Він зазначив, що Росія має перевагу через "розмір і ресурси", водночас висловив велику повагу народу та військовим України за хоробрість: "Що ж, йому (Зеленському) доведеться взяти себе в руки і почати, хм, приймати речі. Знаєте, коли ви програєте, бо він програє..."

На думку Трампа, головна проблема – величезний рівень ненависті між Путіним і Зеленським: "Рівень ненависті між Путіним і Зеленським величезний".

Американський президент також розповів про втрати у війні, назвавши їх "божевільними" та нібито "мільйони людей загинули": "Знаєте, минулого місяця вони втратили 27 000 солдатів і кілька людей через ракетні запуски по Києву та іншим місцям".

На питання, чи вважає він, що Україна програла війну, Трамп відповів непрямо: "Україна втратила значні території й узбережжя, це точно не можна назвати перемогою".

Україна не вступить у НАТО

Трамп заявив, що задовго до повномасштабного вторгнення Путіна було зрозуміло, що Україна не стане членом НАТО: "Знаєте, коли Зеленський вперше прийшов і вперше зустрівся з Путіним, він сказав: "Я хочу двох речей. Я хочу, щоб Крим повернувся, і ми будемо членами НАТО". Він сказав це не дуже приємно".

Він додав: "Вони втратили цілу смугу набережної, велику набережну. Я маю на увазі... подивіться на карти. Я на посаді уже 10 місяців. Але якщо повернутися на 10 місяців назад і подивитися, вони втратили всю цю смугу. Тепер це більша смуга. Це ширша смуга. Але вони втратили багато землі, і це дуже хороша земля, яку вони втратили".

США більше не платять Україні

Трамп заявив, що США більше "не платять жодних грошей" Україні після того, як його попередник Джо Байден нібито дав Україні "350 млрд доларів".

"Путін не поважав Байдена і він не поважав Зеленського. Вони справді ненавидять один одного".

Він додав, що глибока взаємна ненависть лідерів ускладнює будь-які спроби домовленостей.

Крим з чотирьох боків оточений океаном

Трамп зазначив, що півострів Крим оточений океаном: "Крим був серцем… Я дуже добре розбираюся в нерухомості. І коли я дивлюся на цю карту, я кажу: "О, цей Крим такий красивий". Вау. Він з чотирьох боків оточений океаном. Є тільки невеликий шматочок суші, щоб дістатися ... знаєте, до головного... Я маю на увазі, Крим величезний. Але він з'єднує ту частину України, про яку ми зараз говоримо".

Порівняння Зеленського з Барнумом

Трамп порівняв президента України із знаменитим американським шоуменом Тейлором Барнумом: "Він чудовий продавець. Я називаю його Барнум. Ви знаєте, хто такий Барнум? Один з найвидатніших на Землі. Він міг продати будь-який продукт у будь-який час".

Водночас Трамп додав: "Неважливо, працює це чи ні. Але він (Зеленський) же не Барнум. Він... він домовився з шахраєм Джо Байденом, щоб той дав йому 350 мільярдів доларів. І подивіться, що він отримав... близько 25% його країни зникло".

Європа та НАТО

Трамп розкритикував європейських лідерів за "слабкість" і імміграційну політику:

"Європейські лідери мені подобаються, але вони слабкі. Вони не знають, що робити".

"В Європі є розумні лідери, є дурні, а є справді дурні, а загалом Європа багато не справляється зі своєю роботою".

"Їх руйнує імміграційна політика. Париж і Лондон – це зовсім інші міста, ніж були".

"Європа хоче бути політкоректною – і саме це робить її слабкою".

"Якщо все піде так далі, деякі країни Європи перестануть бути життєздатними".

Трамп заявив, що НАТО "називає мене татусем", і що підвищив внесок США до 5% ВВП, припускаючи, що ці кошти йдуть на підтримку України. Він також висловив підтримку деяким кандидатам на виборах до Європарламенту, зокрема "неприємним багатьом європейцям" лідерам, як угорський прем’єр Віктор Орбан, одночасно спростувавши обіцянку фінансової допомоги на $20 млрд.

ForUA нагадує, президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже 9 грудня Україна завершить підготовку мирного плану і надішле його до Сполучених Штатів.

Також Зеленський розповів, про що йшлося на переговорах із лідерами союзників у Лондоні.