Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори попри війну та дію воєнного стану. В інтерв’ю для POLITICO він поставив під сумнів демократичність української держави, стверджуючи, що влада «використовує війну, щоб не проводити вибори». Трамп припустив, що президент Володимир Зеленський «може знову перемогти», однак відсутність голосування, на його думку, «викликає запитання» щодо демократії в Україні.

Він також повторив, що його адміністрація відмовилася від прямої фінансової допомоги Україні. За його словами, уряд Джо Байдена «дав 350 мільярдів доларів», тоді як він «не дає нічого». Трамп описав механізм, за яким США продають країнам НАТО озброєння за повною ціною, а ті вже передають його Україні, назвавши це «вигідною схемою» для Вашингтона.

Говорячи про війну, Трамп знову наполіг на негайному припиненні бойових дій, апелюючи до нібито «27 тисяч загиблих українських військових за останній місяць». Він повторив власну тезу, що війна «не почалася б», якби він був президентом, і заявив, що хоче зупинити людські втрати.

В Україні проведення виборів під час воєнного стану заборонене Конституцією та законом. Офіційний Київ наголошує, що голосування неможливе через небезпеку для виборців, відсутність умов для участі військових і мільйонів вимушених переселенців за кордоном, а також через необхідність спрямовувати ресурси на оборону країни.

Нагалаємо, що президент Португалії Марселу Ребелу ді Соза раніше заявив, що вважає Дональда Трампа російським активом, який діє в інтересах Кремля.

Заклики Трампа провести вибори в Україні звучать у той момент, коли саме цього роками вимагає Владімір Путін, який відкрито називає українського президента «нелегітимним» і використовує тему виборів як інструмент тиску. На цьому тлі позиція Трампа викликає додаткове занепокоєння в Європі та США.