Різкий розворот у зовнішній політиці США: пріоритет економіці та Західній півкулі

Нова Стратегія національної безпеки адміністрації Трампа передбачає світ, у якому Сполучені Штати більше не будуть опорою альянсів та міжнародних інституцій, не будуть відстоювати демократію та права людини і не прагнутимуть підтримувати глобальний баланс сил. Росія та Китай матимуть багато можливостей у цьому новому світі.

Нова Стратегія національної безпеки (СНБ) адміністрації Трампа, оприлюднена наприкінці минулого тижня, є винятком із правила "швидко забутих" документів і демонструє найбільший розворот зовнішньої політики США від початку Холодної війни 80 років тому. Про це пише Річард Хаас, старший радник Centerview Partners.

Основні зміни та пріоритети:

Економіка на першому місці. Головний акцент зміщується на економічні та комерційні інтереси. Документ пріоритезує скорочення торговельних дисбалансів, збільшення комерції, забезпечення стійких ланцюгів постачання та реіндустріалізацію. Геоекономіка витіснила геополітику: інвестиціям – так, допомозі – ні.

Енергетичний фокус. Віддається перевага викопному паливу та ядерній енергетиці, тоді як відновлювані джерела та питання зміни клімату відкидаються.

Перегляд союзів. Союзники вважатимуться такими лише доти, доки братимуть на себе значно більшу частину оборонного тягаря.

Західна півкуля – центр уваги. Регіон, який тривалий час ігнорували, вперше опинився в центрі політики національної безпеки США, стоячи першим у списку регіональних пріоритетів. Цей пріоритет пояснюється зростанням занепокоєння безпекою батьківщини, боротьбою з наркотрафіком та незаконною імміграцією. Документ передбачає посилення економічного та стратегічного проникнення США в інші країни Америки. "Наслідок Трампа" тепер стоїть поруч із доктриною Монро та "наслідком Рузвельта", – зазначає автор.

Індо-Тихоокеанський регіон. Цей регіон посідає "срібло" за рівнем уваги. Акцент робиться на "перебалансуванні економічних відносин Америки з Китаєм" та стримуванні конфлікту навколо Тайваню, тоді як Північна Корея не згадана.

Скорочення ролі на Близькому Сході. Адміністрація прагне зменшити роль США в регіоні, який домінував у зовнішній політиці останні 35 років, відмовляючись від "хибного експерименту Америки з повчанням цих країн".

Сувора критика Європи. Європа зазнає найсуворішої критики, де СНБ описує "зникнення цивілізації" та заявляє, що ЄС підриває свободу та суверенітет. Документ попереджає, що "континент буде невпізнанним за 20 років або навіть раніше".

"Полегшення" для Росії. Росія не названа противником. Документ декларує мету "відновлення стратегічної стабільності з Росією" та зазначає, що НАТО має припинити "сприйняття і запобігти перетворенню НАТО на альянс, що вічно розширюється". Просування миру в Україні названо безумовним.

Кінець старої епохи. Нова стратегія є гіперреалізмом, представляє значно вужче бачення інтересів США, ухиляється від морального виміру та втручання у внутрішні справи інших держав.

За словами Річарда Хааса, епоха, коли США були опорою союзів, захищали демократію та права людини, закінчилася. Її місце посів світ, де дії США визначаються насамперед прямою вигодою для американської економіки та безпеки батьківщини.

"Дні, коли Сполучені Штати підтримували весь світовий порядок, немов Атлант, – минули", – цитує автор стратегію.

Ця політика, швидше за все, призведе до того, що світ стане більш хаотичним, менш вільним і менш процвітаючим, а Росія й Китай знайдуть тут можливості, тоді як традиційні союзники зіткнуться з більшими ризиками. Історична епоха завершується і починається нова.