Заява Зеленського фактично «поховала» мирний план Трампа

Україна не погодиться на жодні територіальні поступки в межах можливого мирного врегулювання війни з Росією. Про це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи ключові положення запропонованого США плану припинення повномасштабної війни, який, зокрема, враховує вимоги Москви.

Як пише The Washington Post, заява Зеленського стала фактичною відмовою виконати одну з головних умов Росії — передачу українських територій — і може поставити під загрозу реалізацію мирної ініціативи президента США Дональда Трампа, яку критики називають вигідною Кремлю.

“За нашими законами, за міжнародним правом і за моральним правом ми не маємо права нічого віддавати. За це ми й боремося”, — наголосив Зеленський після зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини.

Повертаючись до Брюсселя після консультацій у Лондоні, президент України зазначив, що деякі “відверто антиукраїнські положення” з американської пропозиції були вилучені, що свідчить про готовність Києва до переговорів. Водночас питання територій залишається “червоною лінією”, яку Україна, за його словами, не перетне за жодних умов — ані для прискорення перемовин, ані під тиском партнерів, ані через військові дії Росії.

Європейські лідери, як повідомляють західні ЗМІ, поділяють позицію Києва, наголошуючи, що Росії не можна дозволяти змінювати міжнародні кордони силою. Україна та держави ЄС наполягають на припиненні вогню вздовж поточної лінії фронту, тоді як Москва від цієї пропозиції відмовляється.

Високопоставлений український чиновник на умовах анонімності заявив, що нинішня редакція пропозицій США “стала ближчою до прийнятної”, однак усе ще залишається складною та не завершеною, зокрема через відсутність чітких та надійних гарантій безпеки.

Зазначається, що ще на початковому етапі Україна та її європейські партнери висловлювали серйозні застереження щодо мирної ініціативи Трампа. Деякі посадовці вважали її настільки вигідною Росії, що вона виглядала “написаною в Кремлі”. У відповідь Київ і європейські столиці запропонували зміни, зокрема вилучення положень, які потребують ширшого погодження в межах ЄС і НАТО або є неприйнятними для України.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що будь-яка мирна угода має містити “жорсткі та надійні гарантії безпеки” для України, щоб запобігти новій агресії з боку Росії.

За даними видання, Київ розраховує на формування єдиної та скоординованої західної позиції під час подальших переговорів, щоб не допустити легітимізації територіальних “здобутків” Росії та забезпечити Україні реальні механізми стримування майбутніх атак.

Як повідомляло раніше ForUa, Радбез ООН збереться на відкрите засідання щодо України.