Полiтика

Радбез ООН збереться на відкрите засідання щодо України

У вівторок, 9 грудня, Рада Безпеки ООН проведе нове відкрите засідання щодо України за ініціативою Словенії. Про це повідомляє APA.

Нове відкрите засідання заплановане на 10 ранку за місцевим часом (17:00 за Києвом). 

Ініціативу Словенії підтримали Данія, Франція, Британія, Греція та Південна Корея.

Зауважимо, що конкретна тема обговорення наразі невідома.

ForUA нагадує, у листопаді Україна повідомила Раду Безпеки ООН про готовність розглядати американський план мирного врегулювання війни, підкресливши непохитну позицію щодо своєї територіальної цілісності. 

Так, жодні тимчасово окуповані території не будуть визнані російськими. Крім того, Україна залишає за собою право на самооборону. 

 

 Автор: Сергій Ваха

