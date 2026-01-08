ДБР розслідує скарги на побиття військовозобов’язаних у ТЦК Миколаївської області

Правоохоронні органи повідомили про підозру офіцеру одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області у застосуванні фізичного насильства до військовозобов’язаних під час проведення мобілізаційних заходів. Про це поінформували в Державному бюро розслідувань.

За даними ДБР, слідчі отримали щонайменше 30 звернень громадян із заявами про неправомірні дії працівників Корабельного районного ТЦК та СП під час перевірки військово-облікових документів. У відомстві зазначають, що така кількість скарг може свідчити про системний характер порушень.

Під час перевірки викладених у заявах фактів слідчі встановили, що офіцер обласного ТЦК та СП, якого залучили для «посилення» роботи Корабельного районного центру, неодноразово застосовував фізичну силу до військовозобов’язаних осіб.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне спричинення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає штраф до 850 гривень, громадські роботи на строк до 200 годин або виправні роботи строком до одного року.

Досудове розслідування триває.