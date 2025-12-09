Сьогодні у деяких районах Києва світло відключатимуть чотири рази на добу

Сьогодні, 9 грудня, в Києві знову застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Для окремих підчерг світла може не бути до чотирьох разів на добу, повідомили в ДТЕК.
Згідно з оприлюдненим графіком, відключення заплановані так:
1.1 черга — з 06:00 до 12:00 та з 15:30 до 20:00
1.2 черга — з 05:00 до 08:30 та з 15:30 до 22:00
2.1 черга — з 00:00 до 01:00, з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00
2.2 черга — з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00
3.1 черга — з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30
3.2 черга — з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30
4.1 черга — з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30
4.2 черга — з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30
5.1 черга — з 01:30 до 08:30, з 12:00 до 17:00 та з 22:30 до 24:00
5.2 черга — з 01:30 до 08:30, з 14:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00
6.1 черга — з 01:30 до 05:00, з 08:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00
6.2 черга — з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:30 та з 22:30 до 24:00
У ДТЕК зазначили, що у разі змін оперативно публікуватимуть оновлені графіки у своєму Telegram-каналі.
Автор: Тетяна Андрійко