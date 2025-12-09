Напруга зростає: США та Європа тягнуть Зеленського в різні боки

Президент України Володимир Зеленський стикається з посиленим тиском з боку Сполучених Штатів, які наполягають на територіальних поступках і інших компромісах у рамках нового “мирного” плану. При цьому в Києві вважають, що нинішня позиція Вашингтона значно вигідніша для Москви, ніж для України.

Після тижнів інтенсивних переговорів українські представники наголошують, що США чинять на президента Зеленського значно більший тиск, ніж на російського диктатора Путіна. Зокрема, йдеться про вимогу погодитися на поступки щодо територій без чітких та надійних гарантій безпеки, повідомляє Axios. Водночас неназваний американський чиновник це заперечує, заявляючи, що Вашингтон також чинить тиск і на Кремль, домагаючись пом’якшення позиції Росії.

Ключові пункти переговорів

Як зазначає видання, переговорний процес зосереджений навколо двох основних питань. Перше — вимога Росії, щоб Україна погодилася на втрату всього Донбасу, включно з територіями, які наразі не перебувають під контролем РФ. Друге — вимога України на отриманні чітких і надійних гарантій безпеки з боку США для запобігання новій російській агресії.

Український чиновник повідомив виданню, що позиція США стала жорсткішою після п’ятигодинної зустрічі радників Дональда Трампа — Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера — з Путіним у Москві 2 грудня.

6 грудня після кількаденних консультацій між Зеленським, його радниками та представниками США відбулася телефонна розмова, повідомляє Axios. Американська сторона, за словами джерел, очікувала, що президент України надасть чітку згоду на запропонований план безпосередньо під час розмови.

Український чиновник заявив, що склалося враження, нібито США намагалися переконати Київ у неминучості втрати Донбасу та домогтися негайного погодження цих умов телефоном. Зеленський, зі свого боку, під час розмови зазначив, що отримав фінальну версію пропозицій лише за годину до дзвінка й не встиг ознайомитися з усіма деталями. Це, за даними видання, стало однією з причин напруженої реакції з боку президента США.

Американський чиновник назвав таке пояснення дивним, адже, за його словами, оновлену пропозицію було передано напередодні. Проте українська сторона стверджує, що частину ключових документів отримали безпосередньо перед розмовою.

Жорсткіші умови та відсутність гарантій

Українські джерела зазначають, що нова пропозиція США містила ще жорсткіші умови, ніж попередні версії. Зокрема, це стосується питань територій та контролю над Запорізькою атомною електростанцією.

Крім того, проєкт плану не дав чітких відповідей щодо гарантій безпеки. “Є серйозні питання щодо того, хто й що контролює, як відбуватиметься відведення військ і як гарантувати, що Росія не скористається цим для продовження бойових дій”, — цитує видання українського чиновника.

Довіра - під загрозою

Видання зазначає, що вся ця ситуація демонструє поглиблення недовіри між адміністраціями Зеленського і Трампа, незважаючи на тривалі консультації між сторонами. Водночас американські представники наполягають, що новий проєкт значною мірою був скоригований із урахуванням українських позицій, а радники Трампа також тиснули на Путіна, змушуючи його піти на поступки.

Європейський фактор

Окремо видання звертає увагу на роль європейських союзників. За словами українських посадовців, у Києві вважають, що США намагаються обмежити комунікацію Зеленського з лідерами Європи, аби посилити тиск на українську сторону.

Українські та європейські чиновники наголошують, що Зеленський не може ухвалювати такі стратегічні рішення без консультацій із ключовими партнерами в ЄС. Водночас у Білому домі, за даними Axios, дехто вважає європейців головною перешкодою на шляху до укладення угоди.

Питання гарантій безпеки залишається відкритим

Україна та європейські країни продовжують обговорювати можливі моделі гарантій безпеки. Проте залишається незрозуміло, яку саме роль готові взяти на себе США і яких зобов’язань очікують від європейських союзників.

За словами українських чиновників, нова американська пропозиція пропонує лише загальні рамки без конкретного, ратифікованого Сенатом договору, що викликає серйозні занепокоєння в Києві.

