Ринок авто розвернувся: Tesla поступився новому лідеру

Компактний кросовер Toyota RAV4 очолив світовий рейтинг продажів автомобілів у 2025 році. З початку року до жовтня продажі Toyota RAV4 зросли на 0,6%, тоді як Tesla Model Y втратила 12,7%. Попри спад, електрокросовер Tesla зберіг місце у трійці лідерів світового авторинку. Другу позицію рейтингу посіла Toyota Corolla, продажі якої знизилися на 8,1%, повідомляє Focus2Move.
До п’ятірки найпопулярніших моделей також увійшли пікап Ford F-Series, який залишається бестселером у США, та компактний кросовер Honda CR-V.
До першої також п’ятірки увійшли:
Toyota Corolla — друге місце, попри падіння продажів на 8,1%
Tesla Model Y — третя позиція
Ford F-Series — легендарний пікап і бестселер ринку США
Honda CR-V — стабільний фаворит у сегменті компактних SUV
Загалом ТОП-10 найпопулярніших автомобілів у світі виглядає наступним чином:
Toyota RAV4
Toyota Corolla
Tesla Model Y
Ford F-Series
Honda CR-V
Chevrolet Silverado
Hyundai Tucson
Toyota Camry
Toyota Hilux
Kia Sportage
Експерти зазначають, що бензинові та дизельні автомобілі й надалі демонструють стабільні продажі, водночас електромобілі поступово зміцнюють позиції. Окремо аналітики фіксують зростання популярності китайських брендів: електричний хетчбек Geely Xingyuan піднявся одразу на 2289 позицій і посів 14-те місце у світовому рейтингу.
Автор: Тетяна Андрійко