Ринок авто розвернувся: Tesla поступився новому лідеру

Компактний кросовер Toyota RAV4 очолив світовий рейтинг продажів автомобілів у 2025 році. З початку року до жовтня продажі Toyota RAV4 зросли на 0,6%, тоді як Tesla Model Y втратила 12,7%. Попри спад, електрокросовер Tesla зберіг місце у трійці лідерів світового авторинку. Другу позицію рейтингу посіла Toyota Corolla, продажі якої знизилися на 8,1%, повідомляє Focus2Move.

До п’ятірки найпопулярніших моделей також увійшли пікап Ford F-Series, який залишається бестселером у США, та компактний кросовер Honda CR-V.

До першої також п’ятірки увійшли:

Toyota Corolla — друге місце, попри падіння продажів на 8,1%

Tesla Model Y — третя позиція

Ford F-Series — легендарний пікап і бестселер ринку США

Honda CR-V — стабільний фаворит у сегменті компактних SUV

Загалом ТОП-10 найпопулярніших автомобілів у світі виглядає наступним чином:

Toyota RAV4

Toyota Corolla

Tesla Model Y

Ford F-Series

Honda CR-V

Chevrolet Silverado

Hyundai Tucson

Toyota Camry

Toyota Hilux

Kia Sportage

Експерти зазначають, що бензинові та дизельні автомобілі й надалі демонструють стабільні продажі, водночас електромобілі поступово зміцнюють позиції. Окремо аналітики фіксують зростання популярності китайських брендів: електричний хетчбек Geely Xingyuan піднявся одразу на 2289 позицій і посів 14-те місце у світовому рейтингу.

Як повідомляло раніше ForUa, визначено ТОП-10 суперавто, які долають межу 400 км/год.