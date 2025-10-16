Найцінніші автомобільні бренди світу: Toyota попереду, німці втрачають позиції, китайці наступають

Автомобільна індустрія продовжує демонструвати стійкість у глобальній економіці, попри зростання конкуренції та технологічні трансформації. Про це свідчить оновлений рейтинг найдорожчих брендів світу від Interbrand, оприлюднений 15 жовтня.

Найціннішим автомобільним брендом світу знову стала Toyota, яка посіла шосте місце у загальному рейтингу. Вартість бренду оцінено у 74,2 млрд доларів — це на 2% більше, ніж торік, і майже на 20 млрд доларів більше, ніж у найближчого конкурента серед автовиробників.

Фахівці Interbrand відзначають, що успіх Toyota забезпечили стабільні продажі гібридних моделей, зростання виробництва електрокарів та послідовна стратегія на ключових ринках — від США до Південно-Східної Азії. “Toyota залишається синонімом надійності, і водночас — прикладом того, як класичний автогігант адаптується до нових енергетичних реалій,” — зазначають аналітики Interbrand.

В той же час німецькі бренди дещо втратили позиції. Mercedes-Benz посів 10-ту сходинку рейтингу з капіталізацією 50,1 млрд доларів — це на 15% менше, ніж у минулому році. ВMW опустився до 14-го місця, а його вартість зменшилась на 10%, до 46,8 млрд доларів. Аналітики пояснюють це зниження сповільненням преміум-сегменту на ключових ринках ЄС і США, а також конкуренцією з боку електромобільних стартапів.

Найбільше падіння у рейтингу серед автокомпаній продемонструвала Tesla — її бренд подешевшав одразу на 35%, до 29,5 млрд доларів. Причиною стала агресивна цінова політика компанії Ілона Маска, зниження маржі прибутковості та посилення конкуренції серед виробників електромобілів, зокрема китайських. “Tesla залишається сильним символом інновацій, але бренд втрачає ексклюзивність у сегменті, який сам же створив,” — йдеться у звіті Interbrand.

У рейтингу вперше з’явився китайський виробник електромобілів BYD, який увійшов до топ-100 на 90-му місці з оцінкою 8,1 млрд доларів. Компанія за кілька років перетворилась із внутрішнього гравця на одного з лідерів світового ринку, активно розширюючи присутність у Європі. Аналітики називають BYD “найпомітнішим проривом у світовому автопромі з часів Tesla”.

До рейтингу також увійшли Honda, Hyundai, Audi, Ferrari, Volkswagen, Porsche, Kia, Nissan та Range Rover. Загалом автомобільні бренди продовжують утримувати свої позиції серед технологічних гігантів — Apple, Microsoft, Amazon та Google, які традиційно очолили список.

Експерти прогнозують, що вже у найближчі роки у топі можуть відбутися суттєві зміни. Потенційними “новими зірками” називають Ford і Volvo, які активно інвестують у електрифікацію, цифровізацію та штучний інтелект. “Світова автогалузь переживає другу революцію — після появи двигуна внутрішнього згоряння. Тепер боротьба точиться не за швидкість, а за технологічність і сталість,” — підсумували в Interbrand.

Як повідомляло раніше ForUa, Tesla очолила рейтинг найдорожчих автовиробників світу.