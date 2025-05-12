В Україні зріс попит на автомобілі з Китаю: топ-10 моделей квітня

У квітні 2025 року українці придбали 1256 легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 8% більше, ніж роком раніше, повідомляє "Укравтопром".

З цієї кількості: нових – 1033 одиниць (+22%); вживаних - 223 одиниці (-30%). Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі - 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

1 - BYD Song Plus - 179 од.;

2 - VOLKSWAGEN ID.Unyx - 153 од.;

3 - AUDI Q4 e-tron - 75 од.;

4 - ZEEKR 001 - 63 од.;

5 - ZEEKR 7X - 43 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

1 - ZEEKR 001 - 39 од.;

2 - MG ZS - 19 од.;

3 - ZEEKR 7X - 17 од.;

4 - POLESTAR 2 - 11 од.;

5 - BUICK Envision - 10 од.

Як повідомляли ЗМІ, через запровадження США мит проти товарів іноземних держав світове виробництво автомобілів скоротиться цього року на 2%, до 87,9 млн одиниць. Порівняно з минулим роком виробництво знизиться на 1,55 млн штук.