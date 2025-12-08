Трамп підсилює образ Росії як «держави-переможниці», - польський професор

Позиція Сполучених Штатів, а особливо риторика Дональда Трампа, дозволяє Росії формувати наратив держави, яка нібито перемагає у війні проти України. Про це заявив професор Валентин Балюк із Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні в етері Польського радіо.

Він нагадав, що 6 грудня Україна та США досягли попередніх домовленостей щодо подальших кроків у мирному плані. Президент Володимир Зеленський повідомив, що погодився рухатися до наступного етапу переговорів за участи Сполучених Штатів. Перед цим американські посередники — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — уже обговорювали це питання з президентом РФ Владіміром Путіним.

За словами професора Балюка, саме позиція Дональда Трампа, який відмовляється визнавати Путіна воєнним злочинцем і заявляє, що Росія має всі шанси перемогти Україну та навіть Європу, допомагає Кремлю просувати образ «держави-переможниці».

«Коли Трамп каже, що Путін має карти в руках, що Росія виграє і може перемогти не лише Україну, а й Європу, — це прямо грає на користь російській пропаганді», — наголосив він.

Балюк також вважає, що подібні заяви американських політиків створюють додатковий тиск на європейські столиці, підштовхуючи їх до ідеї якнайшвидшого завершення війни навіть на умовах, вигідних Москві.

Побоювання щодо проросійської лінії в американській політиці посилюються й у Європі. Зокрема, президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза публічно заявляв, що Дональд Трамп поводиться як «актив Кремля» — через його позицію щодо війни, відмову підтримувати Україну та риторику, що збігається з інтересами Москви. У серпні 2025 року під час виступу в Каштелу-де-Віде португальський політик використав таку фразу: «Найвищий лідер найбільшої наддержави світу, об'єктивно, є радянським або російським активом. Він діє як актив».

Він також додав: «Я кажу, що об'єктивно нове американське керівництво стратегічно зіграло на користь Російської Федерації».

Ці оцінки лише підсилюють занепокоєння щодо того, що перемога Трампа може змінити баланс сил і наративи довкола війни в Україні.