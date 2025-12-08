Франція погодилась на репараційний кредит, але заблоковані активи РФ у її банках залишаться недоторканними, - FT

Франція погодилась із пропозицією Європейської комісії щодо створення репараційного кредиту для України, однак заявила, що російські активи, заморожені у французьких комерційних банках, не будуть залучені до цього механізму. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Єврокомісія пропонує створити новий інструмент, який дозволив би використати активи російського Центрального банку, заморожені в країнах ЄС, як фінансову основу для кредиту Україні. Йдеться про кошти, що перебувають під санкціями та заблоковані у низці держав Євросоюзу.

Париж підтримав саму ідею, але наголосив, що активи, які зберігаються у французьких комерційних банках, у репараційний механізм не підуть. Це пояснюють складністю та непрозорістю взаємодії комерційних і центральних банків. За словами старшого наукового співробітника аналітичного центру Bruegel Ніколя Верона, валютні резерви та операції між банками залишаються «найменш прозорим сегментом світових фінансів», і ніхто не хоче відкривати інформацію про те, куди саме вкладає свої гроші.

Французьке Мінфін та банки відмовляються розкривати будь-які деталі, посилаючись на банківську таємницю. Джерела FT оцінюють обсяг заморожених у Франції російських державних активів приблизно у 18 млрд євро, переважно в комерційних банках. У Бельгії цей показник становить близько 7 млрд євро. Ніяких назв фінансових установ офіційно не називають. Три джерела FT, знайомі з ситуацією, вважають, що найбільша частина цих коштів може зберігатися у BNP Paribas, який відмовився від будь-яких коментарів.

При цьому центральний депозитарій Euroclear у Брюсселі продовжує розміщувати основний обсяг активів російського центробанку в ЄС і отримувати відсотки, які вже спрямовують на фінансування допомоги Україні. Приватні банки, на відміну від Euroclear, мають інші договірні зобов’язання, й відсоткові нарахування можуть залишатися їхнім боргом перед Росією.

Деталі репараційного механізму обговорять на саміті ЄС за два тижні, де також піде мова про залучення заморожених активів у різних країнах Союзу.

Ідея репараційного кредиту вперше була озвучена 10 вересня президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Його пропонують забезпечити коштами російських активів, які нині зберігаються на Заході. За даними ЄС, близько 210 млрд євро активів російського центробанку розміщені у Європі, з них 175 млрд євро вже перетворені на готівку в Euroclear. Частина цих коштів може стати основою кредиту, хоча спершу Євросоюз прагне повернути попередній кредит G7 на 45 млрд євро.

Єврокомісар Валдіс Домбровскіс наголосив, що точну суму кредиту визначать після оцінки МВФ. За даними джерел Reuters, ЄС розглядає можливість надати Україні до 130 млрд євро.

Євросоюз продовжує обговорення використання заморожених російських активів для кредиту Україні, попри спротив Угорщини. Брюссель сподівається досягти одностайности серед усіх 27 держав-членів. Перші дискусії на рівні лідерів уже відбулися 1 жовтня під час неформального саміту в Копенгагені.