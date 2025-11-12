Великий розпродаж: цифрові валюти різко дешевшають

У середу вранці біткоїн різко впав нижче позначки $103 000. Це сталося через занепокоєння інвесторів щодо майбутніх рішень Федеральної резервної системи США. Через фіксацію прибутку та невизначеність з монетарною політикою більшість цифрових валют теж подешевшали.

За даними CoinMarketCap, BTC торгувався на рівні $103 222, втрати склали близько 3% за добу. Ethereum подешевшав на 4,7%, XRP – на 5,3%, а Solana впала майже на 9%. Перед цим біткоїн короткочасно піднімався з мінімуму $101 500 до $106 600, але потім почалася нова хвиля продажів.

Аналітики пояснюють падіння комбінацією технічних і поведінкових факторів. Багато трейдерів закрили «довгі» позиції після невдалого штурму рівня опору $107 000. Це спричинило автоматичні продажі і додатковий тиск на ринок.

Головним фактором нестабільності залишається очікування грудневої зустрічі ФРС. Спочатку ринки очікували на зниження ставки, що зазвичай підтримує ринок крипто, але голова ФРС Джером Пауелл заявив, що регулятор діятиме обережно.

Аналітики попереджають: якщо біткоїн проб’є рівень $100 000, це може спровокувати нову хвилю продажів і ще більше підвищити волатильність ринку.

Як повідомляло раніше ForUa, обсяг міжнародних резервів сягнув рекорду за всю історію України.