Мерц подав сотні заяв на своїх кривдників

З 2021 року канцлер Німеччини Фрідріх Мерц подав низку кримінальних скарг щодо образ на свою адресу в інтернеті.

Заяви про порушення кримінальної справи, матеріали слідства та листи адвокатів, які підтверджують, що з 2021 року – коли Мерц ще був лідером опозиції – він подав сотні заяв про порушення кримінальної справи за образи, повідомляє Welt.



В офісі Мерца заявили, що він як депутат Бундестагу подав кілька скарг за образу на свою адресу у соціальних мережах.



Мерц пожертвував всю суму відшкодування та штрафів на соціальні цілі в окрузі Хохзауерланд.



Для пошуку образ на свою адресу Мерц користувався послугами агентства So Done, яке відстежує негативні висловлювання в мережі для політиків. Агентство самостійно подає позови, отримуючи 50% від суми виплачених штрафів.

Мерц, будучи депутатом, подавав кримінальні скарги проти людей, які, серед іншого, називали його "маленьким нацистом", "дурнем" або "брудним п'яницею".

У випадках із висловлюваннями "маленький нацист" і "брудний п'яниця" було проведено обшуки в помешканнях обвинувачених. Обшук за висловлювання "брудний п'яниця" був визнаний судом незаконним.

