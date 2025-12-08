﻿
Економіка

Битва за заморожені активи РФ: Франція поставила хрест на репараційному кредиті для України

Франція виступила проти участі своїх банків у схемі репараційного кредиту для України, Про це пише FT. Французькі банки утримують близько €18 млрд заморожених російських державних активів.

Франція відмовляється навіть розкривати назви банків, посилаючись на банківську таємницю та «ринково чутливу інформацію». За даними джерел FT, більшість вказаних активів, ймовірно, зберігаються у банку «BNP Paribas».

На відміну від депозитарію «Euroclear», комерційні банки мають зобов'язання виплачувати росії відсотки. 

 Автор: Галина Роюк

Франціябанкзаморожені активи рфрепараційний кредит
