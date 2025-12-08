Конгрес США підготував рекордний оборонний бюджет: скільки виділяють на Україну

Законодавці США представили остаточний текст законопроєкту про оборонну політику на 2026 фінансовий рік, який передбачає рекордні витрати на національну безпеку та продовження допомоги Україні. Законопроєкт передбачає виділення 901 млрд доларів на військові потреби США, що на 8 млрд більше, ніж запропонував президент Дональд Трамп у травні цього року. Крім того, документ передбачає продовження фінансування Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки на рівні 400 млн доларів на рік у 2026 та 2027 фінансових роках, повідомляє Fox News.

Конгрес також вимагатиме частішої звітності про внески союзників в Україну, щоб відстежувати, як європейські партнери підтримують Київ. Глава Пентагону буде зобов’язаний доповідати Палаті представників і Сенату про призупинення або припинення надання Україні розвідданих.

Спікер Палати представників Майк Джонсон зазначив, що документ гарантує, що збройні сили США залишаться «найсмертоноснішими у світі», і сприятиме реалізації порядку денного Трампа, включно з безпекою кордонів та відродженням військової етики.

Законопроєкт обсягом понад 3000 сторінок передбачає підвищення зарплат військовослужбовцям на 4% та скорочення програм, які критикує Трамп, зокрема ініціатив щодо різноманітності, рівності та інклюзивності.

Крім того, законопроєкт скасовує укази AUMF 1991 і 2002 років, що уповноважували США вислати Саддама Хусейна з Кувейту та санкціонували вторгнення до Іраку у 2003 році.

Голосування щодо законопроєкту Палата представників проведе найближчими днями.

Як повідомляло раніше ForUa, посол США в НАТО заявив, що мир між Україною та Росією «ближче, ніж будь-коли».