Ситуація на Донбасі: окупанти просунулися у Мирнограді

Російські окупаційні війська змогли просунутися у Мирнограді, а також поблизу населеного пункту Катеринівка Донецької області, повідомляють аналітики проєкту DeepState. Також напередодні аналітики інформували про просування російських сил у районі Ямполя Донецької області та поблизу населеного пункту Солодке Запорізької області.

За даними Генерального штабу ЗСУ, за добу на фронті відбулося 139 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бойові дії тривали на Покровському напрямку, де російські війська 46 разів намагалися прорвати оборону українських підрозділів.

За попередніми даними Генштабу, на Покровському напрямку українські Сили оборони знешкодили 88 російських окупантів, із них 51 — безповоротно.

