Нобелівська лауреатка Матвійчук закликала Берлін надати Україні Taurus

Правозахисниця й лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук закликала федеральний уряд Німеччини ухвалити рішення про передачу Україні далекобійних ракет Taurus та діяти рішучіше щодо Росії. Про це вона сказала в інтерв’ю німецьким ЗМІ, передає DW.

Матвійчук наголосила, що російські ракети долітають до українських міст за лічені хвилини, а тому Україні необхідно мати можливість знищувати носії та пускові установки ще на території РФ.

"Єдиний спосіб запобігти цьому — зупинити ці ракети ще на військовому аеродромі в Росії. Для цього нам потрібні Taurus", — сказала вона.

За словами правозахисниці, Німеччина має переглянути підхід до Кремля, проаналізувати помилки минулих років, включно з проєктами енергетичної співпраці, через які російський вплив довго залишався безкарним.

Матвійчук вважає, що світ надто довго не реагував на російські злочини у Чечні, Молдові, Грузії, Сирії та інших країнах. Нині, за її словами, настав момент для рішучих дій, оскільки РФ продовжує війну проти України та загрожує безпеці Європи.

Вона підкреслила, що нинішні події перевіряють міжнародних лідерів на справжню відповідальність і готовність діяти.

ForUA зазначає, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що не заперечує проти передачі Taurus Україні. Однак після приходу до влади рішення так і не ухвалене.