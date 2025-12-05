Заява Рубіо: США запросили Польщу на саміт G20 2026

США запросили Польщу взяти участь у саміті "Групи двадцяти" (G20), який у 2026 році відбудеться в Маямі, штат Флорида. Про це йдеться у заяві американського державного секретаря Марко Рубіо.

У Вашингтоні вважають, що Польща заслуговує на участь у саміті, оскільки вона входить до переліку “20 найбільших економік світу”.

– Польща, країна, яка колись була замкнена за “залізною завісою”, але зараз входить до 20 найбільших економік світу, приєднається до нас, щоб зайняти своє законне місце у G20. Це показує, як партнерство зі Сполученими Штатами та американськими компаніями може сприяти взаємному процвітанню та зростанню, — наголосив Рубіо.

Водночас дипломат розкритикував Південно-Африканську Республіку (ПАР), яку адміністрація Дональда Трампа раніше звинувачувала в “геноциді білих громадян”, і зазначив, що її не запросять на саміт G20.

Раніше Трамп заявив, що ПАР не отримає запрошення на саміт G20 у 2026 році. За його словами, вона “не є країною, гідною членства будь-де”.

ForUA зазначає, "Група G20" – це організація з низки країн, заснована в 1999 році. Зараз вона охоплює 19 держав, а також Євросоюз та Африканський Союз. Група щорічно зустрічається для обговорення питань, пов’язаних зі світовою економікою.