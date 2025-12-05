﻿
Війна

Вже 21 країна купує американську зброю для України

Вже 21 країна купує американську зброю для України

З моменту створення ініціативи НАТО PURL з фінансування купівлі американської зброї для потреб України такі внески зробила 21 країна на понад 4 мільярди доларів.

За останні дні до ініціативи PURL долучилися ще п’ять країн, також надійшло вісім додаткових внесків від тих, які вже брали участь. 

"Вперше відбулося розширення кола учасників цієї програми, яка зокрема закриває левову частину наших потреб у зміцненні ППО, на країни за межами Альянсу – завдяки приєднанню Австралії та Нової Зеландії", – розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Всього зустріч міністрів НАТО у Брюсселі принесла домовленості на постачання зброї за програмою PURL орієнтовно на мільярд доларів. 

"На сьогодні вже 21 країна бере участь у PURL – на загальну суму зобовʼязань у 4,18 мільярда доларів. Ми дуже вдячні кожній з них", – зазначив Сибіга.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАзброяУкраїнавійнаPURL
