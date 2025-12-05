Добрі дрони атакували Росію: горіли морський порт у Темрюку та НПЗ у Сизрані

У ніч на 5 грудня Росія повідомила про атаки невідомих дронів на об'єкти у двох регіонах. Під удари потрапили морський порт у Темрюку Краснодарського краю та нафтопереробний завод (НПЗ) у Сизрані Самарської області.

Повідомлення про атаку на Темрюк почали з'являтися раніше. За інформацією місцевих пабліків, внаслідок удару загорілися резервуари з паливом, що спричинило пожежу в районі порту.

Пізніше Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив факт атаки дронів, пожежу та пошкодження портової інфраструктури.

Близько 01:40 також почала з'являтися інформація про атаку на Сизранський НПЗ у Самарській області. За оприлюдненими кадрами, в районі промислового об'єкта також виникла пожежа.