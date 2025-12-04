﻿
Надзвичайні події

Фейк про “Чернігівський наступ”: Москва імітує силу, щоб тиснути на Україну та США

Російська пропаганда знову намагається тиснути на українське суспільство, створюючи інформаційну ілюзію всесильності своєї армії. Цього разу росіяни розганяють фейковий наратив про нібито “підготовку наступу на Чернігів”.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, у російських військ немає ані достатніх сил, ані засобів, щоб вести реальні наступальні дії в напрямку Чернігова. Сили оборони України повністю контролюють ситуацію в області, а ворожі провокації в прикордонні зупиняються силою.

“Це частина когнітивної операції проти України. Росія знову намагається психологічно тиснути, а також прив’язати інформаційні атаки до дипломатичних процесів і затягування США. Подібні операції ми вже бачили щодо Сум і Харкова — там росіяни також імітували можливість наступу, хоча сил для удару по великих містах не мали”, — наголосив Коваленко.

Напередодні, зранку 4 грудня, російські пропагандистські Telegram-канали синхронно почали поширювати повідомлення про нібито “новий напрямок наступу”, називаючи Чернігів. Деякі українські канали, не перевіривши інформацію, також поширили цей фейк.

ЦПД наголошує: такі інформаційні вкиди — черговий елемент залякування та стратегії тиску, спрямованої проти українського суспільства та західних партнерів.

 Автор: Богдан Моримух

