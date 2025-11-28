﻿
Надзвичайні події

Фейк: чоловік застрелив сімох співробітників ТЦК і загинув під час штурму свого будинку

Проросійські канали поширюють фейк, у якому стверджується, що житель Миколаївської області «застрелив сімох співробітників ТЦК», «шістнадцять годин обороняв свій будинок» та «загинув під час штурму будинку».

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

«Це повністю вигадана історія — нічого подібного на Миколаївщині не було. Інформація не підтверджується жодними офіційними повідомленнями чи незалежними джерелами»,—  йдеться у повідомленні. 

Такі вигадані сюжети — типовий інструмент російських інформаційних операцій. Мета — створити уявлення про «масовий спротив мобілізації», посіяти страх, недовіру до державних інституцій та зірвати мобілізаційний процес.

 

 Автор: Богдан Моримух

ЦПДросійські фейки
