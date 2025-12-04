﻿
Литва продовжила авіоблокаду на кордоні з Білоруссю до 2026 року та закликає визнати дії Мінська тероризмом

Литва ухвалила рішення продовжити закриття частини повітряного простору вздовж кордону з Білоруссю ще на півтора року — до 1 лютого 2026 року. Про це повідомляє LRT.lt.

Йдеться про обмежену зону польотів, яку ввели 12 серпня через зростання ризиків для національної безпеки та цивільної авіації. Спочатку планувалося, що заборона діятиме лише до грудня, однак через часті порушення повітряного простору білоруськими дронами та інші гібридні загрози її подовжили.

У Міноборони Литви пояснили, що зона залишатиметься закритою доти, доки нове законодавство не дозволить Збройним силам оперативно обмежувати польоти над небезпечними ділянками.

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінєне (на фото), зі свого боку, заявила, що дії режиму Лукашенка — зокрема «повітряна контрабанда» та запуск метеокуль у бік стратегічних об’єктів Литви — мають бути кваліфіковані як тероризм. Вона також повідомила, що отримала запевнення від США щодо підтримки в питанні повернення литовських вантажівок, заблокованих білоруською стороною.

«Білорусь тримає наш транспорт у заручниках, а метеозонди летять у напрямку стратегічних об’єктів. Це — тероризм, і так це треба назвати», — цитує прем’єрку Delfi.

У четвер Литва вручила Білорусі ноту протесту через тривалі гібридні атаки з її території.

Як повідомляв ForUAЄвропейський Союз готує новий пакет санкцій проти Білорусі. Причиною стали "гібридні атаки" з контрабандними метеозондами, які все частіше проникають у повітряний простір Литви.

 Автор: Богдан Моримух

