ЄС готує пакет санкцій проти Білорусі: названа причина

Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Білорусі. Причиною стали "гібридні атаки" з контрабандними метеозондами, які все частіше проникають у повітряний простір Литви.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X після переговорів з президентом Литви Гітанасом Науседою.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що ситуація з білоруськими повітряними кулями, які вторгаються у повітряний простір Литви, погіршується.

"Все частіше трапляються випадки вторгнення контрабандних повітряних куль у повітряний простір Литви. Такі гібридні атаки режиму Лукашенка є абсолютно неприйнятними", – наголосила вона.

Президентка Єврокомісії підтвердила солідарність з Литвою та анонсувала подальші дії. "Ми продовжуємо висловлювати Литві нашу повну солідарність. Ми готуємо подальші заходи в рамках нашого режиму санкцій", – додала Урсула фон дер Ляєн.

Нещодавній інцидент стався 28 листопада, коли аеропорт Вільнюса був змушений призупинити роботу на всю ніч через метеозонди, запущені з території Білорусі. Роботу летовища відновили лише вранці.