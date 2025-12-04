У Раді створили ТСК через махінації з будівництвом та земельними ділянками

Верховна Рада проголосувала за створення Тимчасової слідчої комісії, яка займатиметься перевіркою фактів можливих незаконних забудов та самовільного зайняття земельних ділянок. За словами парламентарів, ідеться про випадки, що могли призвести до порушення прав військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб на отримання належного житла.

Про це свідчить картка постанови №13357 на сайті парламенту.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що стаття 47 Конституції гарантує кожному громадянину право на житло та зобов’язує державу створювати умови для його будівництва, придбання чи оренди. Для соціально вразливих категорій житло має надаватися безоплатно або за доступну плату.

Втім, як зазначають автори постанови, ці гарантії часто залишаються деклараціями — зокрема через хаотичну чи незаконну забудову, зупинені будівництва та численні недобуди.

Серед резонансних порушень депутати згадують скандальні забудови компаній «Еліта-центр», «Уко-груп», «Сіті-груп», а також зведення ЖК «Східна брама» на території санітарно-захисної зони Бортницької станції аерації. Лише у Києві, за даними парламенту, нараховується 84 недобудовані об’єкти.

На цьому тлі гостро стоїть питання забезпечення житлом військових та переселенців. За різними дослідженнями, на які посилаються автори ініціативи, лише 1–4% внутрішньо переміщених осіб отримали соціальне житло після початку повномасштабної війни. А в Міністерстві оборони повідомляють, що станом на лютий 2022 року в черзі на отримання житла перебували понад 44,9 тис. військовослужбовців.

ТСК має розслідувати можливі факти незаконної забудови, самовільного будівництва, зловживань під час використання державних і комунальних земель, а також ефективність житлових програм для військових і переселенців. Мета — встановити причини та відповідальних за системні провали у сфері житла та запропонувати шляхи їх усунення.

Як повідомляв ForUA, відбудова п’ятиповерхового будинку на вулиці Центральній, 427-А у Бородянці стала одним із найдорожчих проєктів відновлення на Київщині. Вартість нового будівництва, яка у 2024 році становила 177 млн грн, зросла удвічі — до 397 млн грн. Для розуміння масштабу: на ці кошти можна було б придбати приблизно 200 квартир за середньою ціною близько 45 тисяч доларів кожна.