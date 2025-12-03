Конституційний трибунал Польщі офіційно заборонила діяльність Компартії

Конституційний трибунал Польщі постановив, що діяльність Комуністичної партії суперечить Конституції, і ухвалив рішення про її заборону. Про це повідомляє видання Polsat News.

Суд встановив, що програма та практична діяльність партії порушують конституційні норми, які забороняють існування політичних сил, що пропагують тоталітарні ідеології — зокрема комунізм, фашизм та нацизм.

Після рішення Трибуналу партію мають невідкладно виключити з державного реєстру політичних партій. Це фактично означає її повну ліквідацію.

Комуністичну партію Польщі створили у 2002 році колишні члени Союзу польських комуністів "Пролетаріат", який виник після падіння комуністичної влади в країні.

Спроби делегалізувати цю політичну силу робилися неодноразово. Останній запит щодо її заборони у листопаді цього року подав чинний президент Кароль Навроцький.